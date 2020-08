Giallo Caronia, Gioele forse ferito in impatto contro parabrezza

Secondo gli inquirenti, il bimbo non sarebbe stato legato al seggiolino di sicurezza, finendo contro il parabrezza nell'incidente dello scorso tre agosto e ferendosi in modo grave. Poco dopo sarebbe morto. Ma il legale del padre precisa: "Si era rotto durante un sinistro precedente a quella data"

Proprio la lesione nel parabrezza è al vaglio della polizia scientifica. Secondo gli inquirenti, infatti, poteva essere messa in relazione all'incidente stradale nella galleria Messina-Palermo che Viviana Parisi ha avuto il giorno della scomparsa e collegata a un impatto di Gioele, che non sarebbe stato legato al seggiolino di sicurezza, avvalorando ulteriormente la tesi che il piccolo sia rimasto ferito nell’auto e morto poco dopo. All'interno dell'Opel Corsa di Viviana Parisi, abbandonata dalla dj prima di fuggire via tra la vegetazione, sono state trovate anche tracce biologiche. ( LE TAPPE )

Oggi altri accertamenti tecnici irripetibili

Gli inquirenti stanno dunque approfondendo l’ipotesi della morte accidentale del piccolo Gioele ma, per non escludere alcuna pista, la Procura di Patti ha disposto per oggi pomeriggio accertamenti tecnici irripetibili in "casolari, allevamenti, abitazioni rurali e pertinenze ubicati in prossimità del luogo di ritrovamento del corpo e di resti di Viviana Parisi e Gioele Mondello". Esami saranno eseguiti con il Luminol alla "ricerca di eventuali tracce ematiche e biologiche, con possibilità di procedere all'identificazione degli animali presenti, con prelievo salivare”.