Palermo, giovane accoltellato all'alba

A Palermo questa mattina un giovane di 30 anni è stato accoltellato nei pressi del Mercato ittico. La polizia è intervenuta chiamata dai medici dell'ospedale Buccheri La Ferla. Il giovane è stato portato in auto in ospedale, senza attendere l'arrivo dell'ambulanza del 118. La vittima ha una profonda ferita ed è arriva al pronto soccorso in codice rosso.

Segnalazione di una rissa

Attorno alle cinque era arrivata alla sala operativa dei carabinieri la segnalazione dii una rissa nei pressi del mercato ittico. I militari arrivati nella zona non avevano trovano nessuno. Poi la chiamata dei medici del pronto soccorso ha confermato quanto segnalato alla centrale dei carabinieri. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.