Palermo, ubriaco alla guida investe due motociclisti: denunciato

Un uomo di 51 anni è stato denunciato a Palermo per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo mentre era ubriaco alla guida di un'auto a noleggio ha investito due giovani su una moto, all'Addaura. Il 51enne è scappato, ma è stato rintracciato poche ore dopo vicino casa. L'incidente è avvenuto domenica sera sul lungomare Cristoforo Colombo, all'altezza dello stabilimento balneare Roosevelt. Il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1,3 grammi litro.

Due feriti

I due ragazzi rimasti feriti, uno di 17 anni, A.T., e uno di 20 anni, L.S., sono stati ricoverati all'ospedale Villa Sofia. Il più grande dei due, operato d'urgenza, ha perso nell'impatto tre dita di un piede. A lanciare l'allarme sono stati alcuni amici dei ragazzi che si trovavano in un locale non distante dal punto cui è avvenuto l'incidente.