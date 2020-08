Incidente stradale a Carini, auto in fiamme: tre ragazzi feriti

A bordo di una Toyota Yaris c'erano tre ragazzi di 16, 18 e 20 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre sono stati portati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. La più grave è la giovane di 18 anni

Incidente stradale nei pressi di Carini, in provincia di Palermo. Tre giovani sono finiti in ospedale dopo che la loro auto è andata in fiamme sulla statale 113.

La dinamica

A bordo di una Toyota Yaris c'erano tre ragazzi di 16, 18 e 20 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre sono stati portati in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. La più grave è la giovane di 18 anni ricoverata al Trauma Center e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici.