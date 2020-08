Un ciclista è stato investito da un'auto nel Palermitano ed è morto sul colpo. E' successo sulla strada statale 113, quasi davanti alla sede della polizia stradale di Buonfornello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che indagano per accertare la dinamica dell'incidente. La vittima era uscita insieme ad alcuni amici per un giro in bicicletta.