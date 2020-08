Migranti, nave quarantena Aurelia diretta verso Augusta

La nave quarantena Aurelia, con 273 migranti a bordo, ha lasciato ieri sera la rada di Trapani per dirigersi verso Augusta, in provincia di Siracusa. Non appena appresa la notizia, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha revocato l’ordinanza con la quale aveva disposto il divieto di sbarco delle persone ospitate sull’imbarcazione, e ha denunciato la "maldestra gestione romana”.

Il sindaco: “Scivolone ne eviti altri per il futuro”

approfondimento

Migranti, il sindaco di Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena

La nave Aurelia, salpata da Lampedusa, era in origine diretta a Corigliano Calabro, per poi essere “dirottata”, spiega il primo cittadino, verso Trapani, dove in rada si trova già un’altra nave per analoghi motivi. Da qui la decisioni di Tranchida di vietare lo sbarco. Questa mattina la nuova ordinanza, con la quale “si intendono superati gli effetti” della precedente. "Agli atti del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - commenta Tranchida - la verità sulla maldestra gestione romana della nave Aurelia. Mi auguro che tale scivolone ne eviti altri per il futuro”.