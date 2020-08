Bimbo morto a Modica: convalidato fermo della madre e del convivente

Il bambino di un anno e mezzo era giunto in ospedale pieno di lividi e lesioni e poi era morto, secondo quanto emerso dall'autopsia, per un trauma cranico

Il gip del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha convalidato i fermi della madre del piccolo Evan, il bambino di 21 mesi morto in ospedale a Modica il 17 agosto, e del convivente della donna. Il piccolo era giunto in ospedale pieno di lividi e lesioni e poi era morto, secondo quanto emerso dall'autopsia, per un trauma cranico. Il sindaco di Rosolini, dove viveva la coppia assieme al bambino, ha proclamato il lutto cittadino per i funerali in programma nel pomeriggio nella chiesa del Santissimo Crocifisso.