Un bambino di un anno è morto nell'ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove è arrivato accompagnato dai genitori. Ancora da chiarire le cause del decesso. A quanto si apprende, il piccolo presenterebbe dei lividi. Disposta l'autopsia per stabilire la causa della morte.