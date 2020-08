Due vitelli sulla A19 Palermo-Catania, messi in sicurezza da polizia

Momenti di sorpresa e paura si sono registrati tra i conducenti dei veicoli, costretti a scansare i due bovini che 'passeggiavano' sull'autostrada all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due animali

Alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di due vitelli sulla carreggiata dell'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi tra Caltanissetta e Enna. Momenti di sorpresa e paura si sono registrati tra i conducenti dei veicoli, costretti a scansare i due bovini che 'passeggiavano' sulla A19. L'intervento degli agenti di polizia di Caltanissetta ha consentito l'allontanamento dei due animali e la loro messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due vitelli.