Misterbianco, 17enne guida l'auto della madre di notte: denunciato

Ha sottratto alla madre le chiavi dell'auto, una Smart For Two, e si è messo alla guida di notte nel Catanese ma è stato intercettato dai carabinieri e denunciato. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Misterbianco, un ragazzo di 17 anni. Il giovane è stato sorpreso da carabinieri mentre era al volante e bloccato dopo un inseguimento ad alta velocità tra le vie del paese etneo. Il minorenne è stato denunciato da militari dell'Arma della locale Tenenza per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'auto, che era anche sprovvista di assicurazione, è stata sequestrata.