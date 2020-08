Droga nel Palermitano, 130 piante coltivate in casa: arrestato 35enne

L’uomo è stato ammanettato dai carabinieri per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. I militari sono intervenuti a Misilmeri. Per il soggetto il gip ha disposto gli arresti domiciliari

I carabinieri hanno arrestato G.L.V., palermitano di 35 anni, per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. In una casa a Misilmeri in suo uso, militari dell'Arma hanno trovato con oltre 130 piante alte più di un metro e mezzo e scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica dell'Enel. Il gip Angela Lo Piparo ha disposto gli arresti domiciliari.