Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 36 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime ore in Sicilia ma di questi 21 sono positività registrate fra i migranti sbarcati nell'isola. Nel dettaglio provinciale la distribuzione denuncia 20 contagi nella provincia di Agrigento di cui 19 sono migranti, 5 nel Palermitano dei cui 2 sono migranti sbarcati a Lampedusa, 5 nel Catanese, 3 nel Messinese, 2 a Ragusa e 1 a Caltanissetta. Il numero delle persone ricoverate, però, cresce lievemente, sono 52 quelle che necessitano di ospedalizzazione ma restano invariati i ricoveri in terapia intensiva che sono 6 mentre 46 sono i ricoveri in regime ordinario. Sul fronte dei tamponi sono 2219 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore ed ha superato quota 305mila e 900 il totale dei tamponi nell'intero periodo.