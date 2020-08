Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 46 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Sicilia in base al bollettino diffuso dal ministero della Salute. In particolare la regione riferisce che 13 di questi 46 casi fanno riferimento al cluster maltese. Nel frattempo, una donna incinta ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela è risultata positiva al test del coronavirus nel nosocomio, ma negativa a quello di Catania (LA DIRETTA).

7:29 – Donna incinta positiva a Gela e negativa a Catania

Positiva al coronavirus a Gela, negativa a Catania. È quanto accaduto ad una giovane donna gravida di Riesi che era stata ricoverata all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva. Per questo motivo, così come spiegato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, è stata trasferita nell'ospedale San Marco di Catania, per eseguire un parto cesareo in totale sicurezza. Adesso però, a parto avvenuto, così come ha spiegato il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, sia lei che il bimbo sono risultati negativi. Nelle prossime ore sarà eseguito un nuovo tampone.

7:06 - In Sicilia 46 nuovi contagi

Sono 46 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Sicilia in base al bollettino diffuso dal ministero della Salute. In particolare la regione riferisce che 13 di questi 46 casi fanno riferimento al cluster maltese. Cinque nuovi positivi sono ad Agrigento, sei a Caltanissetta, cinque a Catania, due a Enna, uno a Messina, nove a Palermo, quattro a Ragusa, 13 a Siracusa e uno a Trapani. Cinque i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Sul fronte dei tamponi sono 2.030 quelli eseguiti.