Siracusa, perde il controllo della moto a un incrocio: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni, Tommaso Passarello, è morto in un incidente stradale avvenuto a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, il giovane, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del suo mezzo in prossimità dell'incrocio tra via Indipendenza e piazza Bonanno. Inutili i soccorsi, troppo gravi le lesioni riportate dal ragazzo. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.