Coronavirus, positivo rientra da Malta: secondo caso nell'Agrigentino

Un giovane di Porto Empedocle (Agrigento) è risultato positivo a Covid-19 dopo essere tornato da Malta dove era stato, in compagnia di coetanei, in vacanza. È il secondo episodio verificatosi in provincia: 24 ore prima era risultato positivo anche un ragazzo di Agrigento anche lui di ritorno dall'Isola dei Cavalieri. Entrambi sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN SICILIA) È stato invece ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta l'uomo di Santa Elisabetta (Agrigento) che era rientrato, dal Belgio dove vive, per trascorre le ferie in Sicilia.