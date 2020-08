Palermo, violenza sessuale: 27enne estradato in Austria

Il giovane era stato arrestato il mese scorso dai carabinieri a Marineo, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L’episodio contestato risale al 26 maggio a Vocklabruck, dove l’ammanettato avrebbe pesantemente molestato una ragazza in un bar, mentre era ubriaco

La Corte d'appello di Palermo ha disposto la consegna all'Austria di F.S., 27 anni, originario di Marineo (in provincia di Palermo), accusato di violenza sessuale. Il giovane era stato arrestato il mese scorso dai carabinieri nel suo paese di origine, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

L’iter giudiziario

Dopo l'interrogatorio svolto dal gip di Termini Imerese (in provincia di Palermo), il caso era passato alla Corte, che ha confermato la consegna all'Austria. L'unica condizione posta dal collegio presieduto da Mario Fontana, Luisa Anna Cattina e il relatore Mario Conte, è che, una volta definito il processo all'estero, F.S. possa venire a scontare la pena in Italia.

La vicenda

L'episodio contestato risale al 26 maggio e avvenne in un paese dell'Alta Austria, Vocklabruck, dove F.S. avrebbe pesantemente molestato una ragazza in un bar, mentre era ubriaco. Successivamente, il 27enne era riuscito a rientrare in Italia ed era tornato a Marineo, dove i carabinieri lo avevano facilmente rintracciato.