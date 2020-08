Catania, rapina e ferisce turista: arrestato 28enne

Un gambiano di 28 anni, I. B., è stato fermato a Catania dalla polizia perché ritenuto l'autore di una rapina avvenuta venerdì scorso a un turista di Torino nel quartiere di San Berillo. Il rapinatore ha strappato gli occhiali alla vittima e ha chiesto del denaro per restituirli. Al diniego, l'aggressore l'ha colpita diverse volte all'occhio con una bottiglia di vetro causandogli una lesione medicata con alcuni punti di sutura e giudicata guaribile il 15 giorni.

L'arresto

L'uomo è stato ritrovato e bloccato poco dopo nei vicoli del quartiere. Gli agenti hanno accertato che era stato già arrestato pochi giorni prima per un'altra rapina. Il giovane è stato fermato in considerazione della sua posizione irregolare in Italia, del grave pericolo di recidiva e del fatto che aveva fornito un domicilio fittizio. Il 28enne è stato rinchiuso in carcere in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per accertare se l'uomo si sia reso responsabile di altre rapine.