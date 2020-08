Catania, gestisce spaccio di droga mentre è ai domiciliari: arrestato

Un 29enne, G. R., è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti mentre era ai domiciliari. Alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi, lanciandolo dal balcone, di un involucro contenente un chilo e 200 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish. In casa la polizia gli ha sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi, migliaia di euro in contanti e appunti con cifre e conteggi.