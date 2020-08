Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Catania si registra il numero di contagi più consistente. Otto fanno parte di un cluster già circoscritto, sette si sono presentati al pronto soccorso manifestando alcuni sintomi e uno è stato individuato per un tampone eseguito per un prericovero

Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tredici sono migranti. A Catania si registra il numero di contagi più consistente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:33 - 30 nuovi casi in Sicilia in 24 ore

Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tredici sono migranti. A Catania si registra il numero di contagi più consistente. Otto fanno parte di un cluster già circoscritto, sette si sono presentati al pronto soccorso manifestando alcuni sintomi e uno è stato individuato per un tampone eseguito per un prericovero. A Messina i positivi sono sei, cinque sono migranti. A Caltanissetta i positivi sono quattro tutti migranti. Sono migranti anche i due positivi a Palermo e uno ciascuno a Enna e Ragusa. Due i guariti.