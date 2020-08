Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sette migranti trovati positivi: saranno ospitati in un'ala separata del centro. Annunciato il rinforzo del dispositivo di sicurezza

"Sarà effettuato il tampone a tutti gli operatori entrati in contatto con i migranti; inoltre, a tutti i migranti ospiti del Cara di Caltanissetta verrà effettuato fra sette giorni un nuovo tampone al fine di un costante monitoraggio sanitario". Ad annunciarlo è il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:40 - Il Prefetto di Caltanissetta: "Tamponi a operatori del Cara"

"Sarà effettuato il tampone a tutti gli operatori entrati in contatto con i migranti; inoltre, a tutti i migranti ospiti del Cara di Caltanissetta verrà effettuato fra sette giorni un nuovo tampone al fine di un costante monitoraggio sanitario". Ad annunciarlo è il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani che, nel fare presente che i sette migranti trovati positivi al Covid-19 saranno ospitati in un'ala separata del centro, ha annunciato che è stato rinforzato il dispositivo di sicurezza,



7:34 - Sette positivi al Covid al Cara di Caltanissetta

Sono sette in tutto i migranti del Cara di Caltanissetta positivi al Coronavirus su un totale di 316 ospiti del centro sottoposti a tampone. Uno solo di loro è ricoverato al reparto Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia ma a breve sarà dimesso. I sette dovranno rimanere in quarantena al centro fino a quando due nuovi tamponi non daranno esito negativo. Nessuno di loro è sintomatico.