Catania, pulisce casa anziano e ruba bancomat: tre denunce

A Catania la polizia ha denunciato tre romeni, tra cui una donna, per furto aggravato in concorso. La donna una 32 enne che si occupava delle pulizie nell'abitazione di un anziano, nel quartiere di Librino, gli avrebbe rubato il bancomat ed effettuato prelievi e pagamenti per 1.500 euro. La vittima si è così rivolta alla polizia.

Le indagini

L'importo della somma asportata è comunque ancora da verificare e la vittima ha detto agli investigatori di esser stata in una circostanza addormentata. Ai tre indagati gli agenti sono arrivati visionando le immagini di sistemi di video sorveglianza. I tre avrebbero usato anche un'auto presa a noleggio.