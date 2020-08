Palermo, tre rapine in una settimana: arrestato 24enne

A.D., 24 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia, su provvedimento del gip, poiché accusato di avere messo a segno tre rapine in appena una settimana. tra febbraio e marzo di quest'anno. ai danni di alcuni esercizi commerciali a Palermo. Il giovane è ai domiciliari con il braccialetto.

Le rapine

Secondo le indagini, condotte dai Falchi della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, avrebbe preso di mira un esercizio commerciale di viale Strasburgo, un negozio di telefonia in via Leonardo Da Vinci, e un negozio di telefonia in via Sciuti. Il bottino era stato di circa 2.600 euro in denaro oltre a 25 cellulari.