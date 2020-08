Incidente ad Agrigento, scontro tra 2 auto e una moto: morto 74enne

L’anziano era in sella al veicolo a due ruote, quando per cause ancora da accertare ha sbattuto contro le vetture, che hanno cercato di evitare l’impatto. I carabinieri si stanno occupando della viabilità. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco

Juan Carlos Nestoa Acosta, 74enne argentino ed ex pilota di aerei residente a Favara (in provincia di Agrigento), ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e una Aprilia Sr. La vittima era in sella alla moto e ha sbattuto contro le vetture, che hanno cercato di evitare l’impatto. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e la polizia municipale. La polizia locale sta effettuando la ricostruzione dell’accaduto. I carabinieri si stanno occupando della viabilità.