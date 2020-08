Messina, 20enne scoperto con mezzo chilo di cocaina: arrestato

La Guardia di Finanza ha arrestato a Messina M.C., 20 anni, per spaccio di droga. Il giovane era in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un'autovettura. Il ragazzo, è stato bloccato dai militari allo sbarco dai traghetti provenienti dalla Calabria, grazie all'ausilio delle unità cinofile. Lo stupefacente, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 100 mila euro, risultava custodito in un involucro fasciato con strati di cellophane e sigillato con nastro da imballaggio, occultato all'interno di un incavo del vano motore dell'autovettura presa a noleggio, nell'inutile tentativo di sfuggire ai controlli ed al fiuto del cane antidroga "Dandy".