Adrano, coltivano cannabis e marijuana: arrestati due fratelli

Ad Adrano, in provincia di Catania, due fratelli - di 61 e 65 anni - sono stati arrestati dalla polizia per detenzione e produzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato una piccola piantagione di marijuana costituita da sei arbusti alti circa tre metri, diversi contenitori, nascosti nelle loro abitazioni, con alcuni grammi di marijuana già essiccata e materiale per il confezionamento delle dosi.