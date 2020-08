Siracusa, donna muore di legionella: indagini epidemiologiche in corso

Una donna, di professione ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa, è morta ieri mattina all'ospedale Umberto I di Siracusa per legionella, infezione batterica che colpisce l'apparato respiratorio. II dipartimento di prevenzione dell'Asp di Siracusa ha avviato, come previsto dai protocolli, l'analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima e il campionamento nelle reti idriche e negli impianti di condizionamento. Non è possibile al momento utilizzare l'aria condizionata o l'acqua al Palazzo di giustizia. Sembra inoltre che la vittima abbia trascorso un periodo fuori Siracusa.