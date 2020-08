Si sente male dopo bagno in mare, morto 66enne a Isola delle Femmine

E’ successo questa mattina nei pressi del tratto di spiaggia libera. Soccorso dai bagnini di un vicino lido e dai sanitari del 118, per il 66enne non c'è stato nulla da fare

Un palermitano di 66 anni è morto questa mattina dopo avere fatto un bagno in mare all'Isola delle Femmine (Palermo). L'uomo era appena uscito dall'acqua nei pressi del tratto di spiaggia libera quando si è sentito male. Soccorso dai bagnini di un vicino lido e dai sanitari del 118, per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera e il medico legale.