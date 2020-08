Migranti, altri sbarchi a Lampedusa: trasferimenti dall'hotspot

Una piccola imbarcazione con una dozzina di migranti è entrata nel porto di Lampedusa, al momento il barchino è fermo e le persone a bordo, tutti uomini, sono stremate. Nella notte, invece, altre due piccole imbarcazioni, con a bordo circa una ventina di persone, sono approdate direttamente sull'isola. (GLI AGGIORNAMENTI)

I trasferimenti dall'hotspot

I gruppi, dopo i primi controlli sanitari, sono stati trasferiti all'hotspot dell'isola dove stanotte sono rimasti in 780. Dalla struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola sono pronti a partire per essere trasferiti in altre strutture 100 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. All'hotspot, dopo i 3 nuovi sbarchi, resteranno in 712.

Martello: “Hotspot stracolmo”

Ieri il sindaco di Lampedusa aveva annunciato che l'hotspot sarebbe stato "chiuso perché all'interno ci sono un migliaio di persone", un numero dieci volte maggiore rispetto alla capienza prevista dalla struttura. "I prossimi che arriveranno dovranno stare sul molo", aveva detto Totò Martello lanciando un appello affinché fosse svuotato il Centro "stracolmo".