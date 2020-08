Incendi a Piazza Armerina, nell'Ennese: evacuate case

Diversi incendi sono divampati a Piazza Armerina, nell'Ennese, circondata dalle fiamme. Un rogo è scoppiato a poche centinaia di metri dall'ospedale Chiello, in contrada Bellia, mentre in contrada Candivia - Cannata è stata ordinata l'evacuazione di alcune abitazioni. Su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, è ricominciato un altro focolaio.

Sono al lavoro per spegnere gli incendi quattro elicotteri, vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. E' atteso un canadair e un elicottero Prora. E' in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.