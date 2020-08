Capo d'Orlando, ferisce uomo con coltello: arrestato

In manette un 46enne che, ubriaco, ha cominciato a inveire, minacciare e colpire fisicamente la compagna, quando un uomo è intervento in suo aiuto. Il malcapitato, però, è stato ferito con una coltellata all'addome

A Capo d'Orlando, in provincia di Messina, un uomo di 46 ann, L.D., è stato arrestato per tentato omicidio. Ubriaco all'interno di una pizzeria, il 46enne ha cominciato a inveire, minacciare e colpire fisicamente la compagna, quando un uomo è intervento in suo aiuto.

L'aggressione

Però il malcapitato è stato colputo da L.D. con una coltellata all'addome. La vittima si è recata alla alla guardia medica dove la ferita gli è stata saturata con 12 punti.