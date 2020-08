Incidente a Palermo, moto si scontra con un'auto: morto 27enne

Un incidente mortale è avvenuto oggi sulla statale Palermo-Sciacca nei pressi del carcere Pagliarelli, all'ingresso del capoluogo. Una moto Honda si è scontrata con una Opel Agila. Il giovane motociclista, Raffaele Stassi di 27 anni, è morto dopo essere giunto in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai medici del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi ed accertare le responsabilità dello scontro. L'automobilista della è stato trasportato in ospedale in codice verde.