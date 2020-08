Nella stalla un revolver: arrestato agricoltore a Belmonte Mezzagno

Un agricoltore di 52 anni, S. G., è stato arrestato dai carabinieri a Belmonte Mezzagno (provincia di Palermo) dopo essere stato sorpreso dai militari in possesso di armi illegalmente detenute e munizionamento. In una stalla e in un magazzino nella disponibilità dell'uomo i militari hanno trovato un revolver calibro 38 e un fucile da caccia calibro 12 entrambi con la matricola abrasa e munizioni. Per il 52enne è stato convalidato l’arresto.