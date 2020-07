Lite finisce a coltellate, un ferito grave nel Palermitano

Un 45enne, titolare di un'azienda agricola, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato accoltellato durante una lite da un altro uomo. La vittima, che nella colluttazione avrebbe cercato di difendersi con un bastone, è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome e al torace. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Torretta, che hanno già fermato, con l’accusa di tentato omicidio, il presunto responsabile dell’accoltellamento, avvenuto in contrada Columbrina. Si tratta di un ex dipendente dell'azienda gestita dal 45enne, sentito dai militari per tutta la notta, al fine di stabilire i motivi che hanno scatenato la lite. Ascoltati anche familiari e testimoni.