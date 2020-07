Accusa un malore in acqua, 85enne muore nell’Agrigentino

Un uomo di 85 è morto a seguito di un malore nelle acque antistanti la spiaggia di Porto Palo di Menfi, nell’Agrigentino. A notare il pensionato privo di sensi sono stati i bagnini, che si sono subito precipitati per trascinarlo a riva, dove hanno praticato tutte le manovre di massaggio cardiaco, ma per l'anziano - residente a Menfi - non c'è stato nulla da fare. L’ispezione cadaverica ha poi confermato che l’uomo è morto per un malore.