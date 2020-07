Agrigento, bancarotta fraudolenta: 13 misure cautelari, 22 indagati

L’operazione “Malebranche” della guardia di finanza è stata eseguita nei confronti dei responsabili di un gruppo imprenditoriale, accusati anche di vari reati tributari, associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio

La guardia di finanza di Agrigento ha eseguito 13 misure cautelari, disposte dal gip Luisa Turco su richiesta del procuratore capo Luigi Patronaggio e dei sostituti Alessandra Russo e Paola Vetro, nei confronti dei responsabili del gruppo imprenditoriale agrigentino "Pelonero".

Gli arresti

Fra gli arrestati, una commercialista con studio ad Agrigento ritenuta "mente finanziaria" dell'associazione. Ai domiciliari, fra gli altri, sono finiti i fratelli G.S. e D.S., con i rispettivi nuclei familiari.

Operazione “Malebranche”

L'operazione, denominata "Malebranche", vede 22 persone indagate per reati che vanno dalla associazione per delinquere, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'autoriciclaggio nonché a varie ipotesi di reati tributari. Le società coinvolte nelle indagini sono 12 e fanno capo al gruppo “Pelonero”: negozi al minuto e all'ingrosso per la vendita di casalinghi, giocattoli, calzature. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni immobili, mobili registrati, conti correnti e altri rapporti finanziari.

L’inchiesta

Fra il 2013 e 2016 gli indagati avrebbero causato un danno erariale di oltre 5 milioni di euro, mentre l'attivo sottratto ai creditori ammonterebbe a più di 4 milioni e mezzo di euro.