Incidente stradale a Catania, muore un giovane di 24 anni

La tragedia è accaduta nei pressi dell'ingresso secondario della Cittadella universitaria, in via Passo Gravina. Per cause in via di accertamento il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sul selciato

Questa mattina, a Catania, un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto mentre era in sella a uno scooter nei pressi dell'ingresso secondario della Cittadella universitaria, in via Passo Gravina.

La tragedia

Per cause in via di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sul selciato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimare il ragazzo è stato vano a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili.