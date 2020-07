Scala dei Turchi sequestrata, presa d'assalto da vacanzieri

a Scala dei Turchi, la scogliera di marna bianca di Realmonte, nell'Agrigentino, sequestrata dalla Procura dallo scorso 27 febbraio, è stata presa nuovamente d'assalto, nell'ultimo week end di luglio, dai turisti. Tantissime le persone, come documentato dall'associazione ambientalista Mareamico, hanno ignorato i cartelli multilingue di divieto e le transenne e non solo per un selfie ricordo. In tanti, con ombrellone piantato sulla marna, erano distesi a prendere il sole.

L'intervento della guardia costiera

Sono intervenuti i militari della guardia costiera di Porto Empedocle e i carabinieri. Dall'inizio dell'estate sono state denunciate alla Procura più di 100 persone per violazione di sigilli. Ma denunce e appelli non bastano a evitare che la costa venga assaltata. Il sequestro scattò per il pericolo crolli dovuto alla instabilità dei costoni rocciosi.