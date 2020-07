Lipari, perseguita l'ex compagna: arrestato

Notata la presenza dell'uomo che si era introdotto nella sua abitazione nel cuore della notte, la ragazza ha avuto la prontezza di chiudersi in camera e chiamare i carabinieri

Sull'isola di Lipari, in provincia di Messina, i carabinieri hanno arrestato un giovane per gravi atti di stalking e violenze all'ex compagna. Notata la presenza dell'uomo che si era introdotto nella sua abitazione nel cuore della notte, la ragazza ha avuto la prontezza di chiudersi in camera e chiamare i carabinieri, che hanno intercettato e arrestato l'uomo prima che riuscisse a fuggire.