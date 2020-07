Palermo, investito da uno scooter muore dopo 11 giorni in ospedale

L'incidente è avvenuto lo scorso 13 luglio in via Galletti. L'uomo è stato travolto mentre attraversava la strada. La procura ha disposto l'autopsia

Francesco Cardinale, travolto lo scorso 13 luglio da uno scooter in via Galletti a Palermo è morto ieri in ospedale. L'uomo è stato investito da un di 55enne a bordo di un Piaggio Beverly, ora indagato per omicidio stradale. Il mezzo a due ruote è stato sequestrato dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare ulteriori accertamenti. Cardinale stava attraversando la strada quando è stato investito dallo scooter, la vittima è stata ricoverata per undici giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico. La procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita all'Istituto di medicina legale del Policlinico.