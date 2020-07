Catania, sequestrati 12mila giocattoli e occhiali falsi: una denuncia

L’operazione è stata effettuata dalla guardia di finanza in un negozio del centro storico. La titolare deve rispondere di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e mendaci: è stata inoltre segnalata alla Camera di Commercio per violazioni che prevedono sanzioni di oltre 80mila euro

Oltre 12mila tra giocattoli contraffatti e occhiali da vista non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un negozio del centro storico di Catania gestito da una cittadina cinese, che è stata denunciata per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e mendaci. È stata inoltre segnalata alla Camera di Commercio per la vendita di prodotti non conformi alle prescrizioni sulla sicurezza dei giocattoli e dei dispositivi medici, violazioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per un importo di oltre 80.000 euro.

Il sequestro

I militari hanno sequestrato otre 10.000 giocattoli con marchi contraffatti ed oltre duemila tra giocattoli e occhiali da vista che non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti.