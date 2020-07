Sorpreso con 45 grammi di droga in casa: un arresto nel Messinese

Nel pomeriggio di ieri, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei carabinieri

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato a reprimere i reati in materia di stupefacenti, i militari, che da alcuni giorni avevano notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, gli uomini dell’Arma hanno trovato 4 piante di cannabis indica dell’altezza di oltre un metro, in pieno stato di maturazione, coltivate in dei vasi in plastica. Inoltre, i militari hanno rinvenuto marjuana e hashish per un peso complessivo di quasi 45 grammi, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per la coltivazione delle piante. La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione ed il materiale per la coltivazione sono stati sequestrati e inviati al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile dei reati di coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura, il 57enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.