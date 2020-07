Catania, picchia la madre e lei lo denuncia: arrestato 42enne

L'aggressione per futili motivi sarebbe l'ultima di una lunga serie di vessazioni subite dalla donna. L'uomo, su disposizione del pm di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Catania con l'accusa di aver picchiato la madre. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo alla polizia di Stato è stata la stessa vittima. Secondo quanto accertato dagli agenti, l'aggressione per futili motivi sarebbe l'ultima di una lunga serie di vessazioni subite dalla donna. Il 42enne, su disposizione del pm di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.