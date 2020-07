Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Nell’hotspot oltre 500 persone

Quattro barchini, con a bordo in totale 67 persone, tutte di nazionalità tunisina, sono giunti autonomamente nella notte sull’isola di Lampedusa. I migranti sono stati radunati sul molo Favarolo e poi trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove la situazione continua ad essere critica. Sono infatti oltre 500 gli ospiti della struttura di prima accoglienza - progettata per accogliere meno di 100 persone - sistemati alla meno peggio fra il padiglione e l'atrio esterno del centro, anche in vista di ulteriori nuovi sbarchi. In mattinata, la Prefettura di Agrigento ha reso noto di essere al lavoro per organizzare il trasferimento di almeno 150 migranti a Porto Empedocle. Per tutta la notte sono proseguiti gli avvistamenti e gli interventi da parte della guardia costiera al largo dell'isola.