Elezioni, Anna Amoroso candidata sindaco con FdI a Termini Imerese

Anna Amoroso, 45 anni, di professione sociologa, è la scelta del partito di Giorgia Meloni come candidata sindaco di Termini Imerese (in provincia di Palermo). A sostegno della candidatura della donna, già presidente del Consiglio comunale, oltre a Fratelli d'Italia ci sarà il centrodestra termitano e siciliano rappresentato dall'Udc e dalle liste civiche "Amoroso Sindaco" e "Patto per Termini", promotore il senatore ex AN Antonio Battaglia, Cantiere Popolare e i movimenti civici dei quartieri.

L’annuncio sui social

Anna Amoroso ha ufficializzato la sua candidatura tramite i social: "Voglio confrontarmi con tutte le espressioni sane ed oneste e condividere un programma che faccia della sicurezza, dell'ordine e della lealtà le sue parole chiave".

Il sostegno del coordinatore provinciale FdI

Raoul Russo, coordinatore provinciale di FdI, afferma: "Fratelli d'Italia ha aderito con convinzione alla coalizione che sostiene una donna, una madre, un politico impegnato nel sociale che conosce la macchina amministrativa del Comune di cui è attualmente la seconda carica pubblica”.