Mafia, omicidi a Palma di Montechiaro durante una faida: 9 indagati

L'inchiesta ha permesso di fare luce su due omicidi avvenuti il 9 novembre 2015 e il 18 settembre 2017. Secondo le accuse, i delitti sono attribuibili a due gruppi familiari contrapposti, strutturati in due organizzazioni criminali distinte con disponibilità di armi e munizioni. Tre indagati sono finiti in carcere e due ai domiciliari mentre per gli altri quattro è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria