Agrigento, maltratta la ex moglie: arrestato 31enne

I militari del comando provinciale di Agrigento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne romeno, per gravi maltrattamenti a sua moglie, sua connazionale. La coppia era separata e nei confronti dell'uomo era già stato applicato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dalla persona offesa, ma questo non è bastato a far desisterlo dal compiere ulteriori atti vessatori nei confronti della giovane donna. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo i carabinieri lo hanno condotto in carcere.