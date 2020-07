Scoperta piantagione di marijuana nel Palermitano: un arresto

I carabinieri hanno arrestato un 26enne di Altofonte (Palermo), accusato coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. I militari della compagnia di Monreale, nel corso della perquisizione in una casa disabitata nella disponibilità del giovane, hanno trovato un chilo di marijuana essiccata e 30 piante alte più di un metro e mezzo e 70 grammi di germogli di marijuana preparati per la coltivazione. La piantagione era dotata di impianti di riscaldamento e ventilazione necessari per la coltivazione dello stupefacente ed alimentate, come accertato anche da successivo intervento di tecnici dell'Enel, con un allaccio abusivo alla rete pubblica.