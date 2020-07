Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il barcone era stato intercettato ieri a largo delle coste sud orientali dell’Isola. Come previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, effettueranno la quarantena al porto cittadino e saranno poi trasferiti in un centro d’accoglienza

Nessuno dei nove uomini a bordo del peschereccio approdato questa notte al porto grande di Siracusa è risultato positivo al Covid-19. I test sierologici effettuati hanno dato esito negativo. Come previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, i migranti effettueranno la quarantena al porto cittadino e poi saranno trasferiti in un centro di accoglienza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

9:04 – Siracusa, negativo test sierologico sui 9 migranti approdati

Nessuno dei nove uomini a bordo del peschereccio approdato questa notte al porto grande di Siracusa è risultato positivo al Covid-19. I test sierologici effettuati hanno dato esito negativo. A bordo, in isolamento, ci sono sei egiziani, due sudanesi e un libico che saranno identificati tra quattordici giorni. Il barcone era stato intercettato ieri a largo delle coste della Sicilia sud orientale. Come previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, i migranti, vigilati anche sotto il profilo sanitario, effettueranno la quarantena al porto di Siracusa e successivamente saranno trasferiti in un centro di accoglienza.