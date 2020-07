Coronavirus, escort risulta positiva: accertamenti a Modica

La donna aveva preso in affitto un monolocale nel comune in provincia di Ragusa poi si era trasferita a Foligno dove si è sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a partire dai mezzi di trasporto utilizzati per arrivare in Umbria

Dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano, una escort è risultata positiva al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È stata ricoverata nell'ospedale di Foligno, in provincia di Perugia, dove si era trasferita dopo il soggiorno in Sicilia. A Modica la donna, di origini peruviane, aveva preso in affitto un monolocale, poi si era trasferita in Umbria dove si è sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a partire dai mezzi di trasporto utilizzati. A quanto si apprende, avrebbe preso l'autobus per Catania e il treno fino a Foligno.

L'appello dell'Asp di Ragusa

"Se qualcuno a Modica avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna - sottolinea l'Azienda sanitaria provinciale - è obbligato a segnalarlo all'Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi".