Processo a Messina Denaro, pm: “È reggente di Cosa Nostra trapanese”

Lo ha dichiarato il magistrato Gabriele Paci nel corso della requisitoria per il processo che si celebra in Corte d’Assise nei confronti del super latitante, accusato di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e via D’Amelio

"Matteo Messina Denaro è il reggente di Cosa Nostra trapanese quantomeno dal 1991. Il padre Francesco non era presente, così come non era presente Mariano Agate. Matteo Messina Denaro è un mafioso che ha rinunciato a qualsiasi spazio di autonomia per fare carriera in Cosa Nostra e Totò Riina lo nominò reggente della provincia di Trapani". Lo ha detto il pm Gabriele Paci nel corso della requisitoria per il processo al super latitante Matteo Messina Denaro (accusato di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio) che si celebra in Corte d'Assise di Caltanissetta presieduta da Roberta Serio.